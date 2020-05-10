В «Брайтоне» зафиксирован третий случай заражения коронавирусом

Футболист «Брайтона» заразился коронавирусом, сообщает Sky Sports, ссылаясь на слова исполнительного директора клуба Пола Барбера.

Это третий случай положительного теста в команде. Клуб не сообщает, кто именно из футболистов заразился COVID-19. Уточняется, что положительный тест был сдан вчера, 9 мая.

Сезон в Англии прерван из-за пандемии коронавируса. Клубы планируют провести совещание о возможности его возобновления.

По данным Worldometer, в мире зафиксировано 4 121 778 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 280 868 человек умерли, выздоровели — 1 451 188.