В Библии из магазина в Лондоне нашли интимные фото Косты и Жезуса

Человек, купивший Библию в благотворительном магазине в Лондоне, нашел в книге интимные фото. На них были изображены форвард «Манчестер Сити» Габриэл Жезус и нападающий «Атлетико» Диего Коста, а также одна и та же женщина, имя которой неизвестно.

Как информирует британский таблоид The Sun, на снимках оба футболиста без верхней одежды с женщиной, которая была одета. Они лежали на кровати. На одном из фото Жезус корчил рожу в камеру. Судя по всему, снимки сделаны отдельно — футболисты не появляются в кадре вместе. При этом дата съемок неизвестна

Источник указывает, что Библию в магазин принесла женщина испанской или латиноамериканской внешности. Она сказала, что ее друг покинул Великобританию и, она хочет избавиться от некоторых воспоминаний.

32-летний Диегу Коста выступал за «Челси» с 2014 по 2017 год, после чего вернулся в «Атлетико». 23-летний Габриэл Жезус играет за «Сити» с 2017 года. В текущем году он расстался с моделью Фернандой Кейруш. Источник в окружении игрока сказал, что решение о расставании бразилец принял, чтобы сосредоточиться на своей карьере.