В «Арсенале» уточнили информацию о травме защитника Эдегора

Защитник «Арсенала» Мартин Эдегор в матче 7-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (2:0) получил травму медиальной коллатеральной связки левого колена, сообщили в клубной пресс-службе.

26-летний футболист пропустит матчи сборной Норвегии против Израиля (11 октября) и Новой Зеландии (14 октября). Когда именно защитник вернется в строй, не уточняется.

В игре с «Вест Хэмом» Эдегор вышел в стартовом составе и был заменен на 30-й минуте.

В сезоне-2025/26 норвежец в 7 матчах во всех турнирах сделал 2 результативные передачи.