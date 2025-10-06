В «Арсенале» уточнили информацию о травме защитника Эдегора
Защитник «Арсенала» Мартин Эдегор в матче 7-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (2:0) получил травму медиальной коллатеральной связки левого колена, сообщили в клубной пресс-службе.
26-летний футболист пропустит матчи сборной Норвегии против Израиля (11 октября) и Новой Зеландии (14 октября). Когда именно защитник вернется в строй, не уточняется.
В игре с «Вест Хэмом» Эдегор вышел в стартовом составе и был заменен на 30-й минуте.
В сезоне-2025/26 норвежец в 7 матчах во всех турнирах сделал 2 результативные передачи.
Новости