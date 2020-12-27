В «Арсенале» произошел раскол из-за ситуации с Езилом

Игроки «Арсенала» разделились на две группы из-за ситуации с полузащитником Месутом Езилом, сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, часть авторитетных футболистов настаивает на том, чтобы вернуть 32-летнего немца в заявку «канониров». При этом главный тренер команды Микель Артета считает, что хавбек подвел его и не показывает свой максимум. Из-за этого «Арсенал» разделился на две группы.

Озил не был включен в заявку «Арсенала» на сезон-2020/21. Его контракт заканчивается 30 июня 2021 года.