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В «Арсенале» довольны трансфером Калафьори

Виктория Кравченко
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Спортивный директор «Арсенала» Эду Гаспар отреагировал на трансфер защитник Рикардо Калафьори.

«Рикардо по порядку показывал свои качества для своего клуба и страны. Он был одним из лучших игроков в серии А в прошлом сезоне и показал отличные результаты за Италию на Евро этим летом. Микель и наши тренеры рады начать работать с Рикардо», — цитирует Гаспара пресс-служба «Арсенала».

Футболист стал игроком команды 29 июля. Сроки соглашения с 22-летним итальянцем не уточняются. Калафьори будет выступать под 33-м номером.

Итальянец выступал за «Болонью» с августа 2023 года. В сезоне-2023/24 защитник забил 2 гола и сделал 5 результативных передач в 33 матчах за команду во всех турнирах.

ФК Арсенал (Лондон)
Риккардо Калафьори
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