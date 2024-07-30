В «Арсенале» довольны трансфером Калафьори

Спортивный директор «Арсенала» Эду Гаспар отреагировал на трансфер защитник Рикардо Калафьори.

«Рикардо по порядку показывал свои качества для своего клуба и страны. Он был одним из лучших игроков в серии А в прошлом сезоне и показал отличные результаты за Италию на Евро этим летом. Микель и наши тренеры рады начать работать с Рикардо», — цитирует Гаспара пресс-служба «Арсенала».

Футболист стал игроком команды 29 июля. Сроки соглашения с 22-летним итальянцем не уточняются. Калафьори будет выступать под 33-м номером.

Итальянец выступал за «Болонью» с августа 2023 года. В сезоне-2023/24 защитник забил 2 гола и сделал 5 результативных передач в 33 матчах за команду во всех турнирах.