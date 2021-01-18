В АПЛ выявлены 16 новых случаев коронавируса

Английская премьер-лига опубликовала результаты последнего тестирования на коронавирус. В лиге зафиксированы 16 случаев заражения COVID-19, сообщает Sky Sports.

Заразившиеся были отправлены на карантин на 10 дней.

Ранее английская премьер-лига выступила с заявлением на официальном сайте в связи со вспышками коронавируса в нескольких командах.

В нем руководство лиги отмечает, что в АПЛ по-прежнему намерены продолжить сезон и не брать паузу.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в телевизионном выступлении объявил о новых ограничительных мерах, которые вводятся на территории всей Англии начиная с полуночи.

По сути они напоминают локдаун, который уже вводился в марте прошлого года. Выходить из дому будет позволено не более, чем на час в день и для строго оговоренных занятий: физические упражнения, покупка продуктов и предметов первой необходимости или оказание помощи.

Людям, если они не работают в ключевых сферах или там, где работа на удалении невозможна (например, на стройках), предписывается по возможности работать из дома, большинство школ будет закрыто, а школьники переводятся на домашнее обучение.