В АПЛ выявлено 18 случаев заражения коронавирусом

В английской премьер-лиге за неделю выявлено 18 случаев заражения коронавирусом в клубах, информирует сайт лиги.

За период с 21 по 27 декабря были протестированы 1479 игроков и работников клуба.

Заразившиеся будут проходить карантин.

Напомним, что на неделе до обозначенного периода было выявлено семь случаев заражения коронавирусом.