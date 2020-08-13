В АПЛ выбрали лучший гол сезона. Его забил Сон Хын Мин

АПЛ на своем официальном сайте объявила обладателя приза за лучший гол в минувшем розыгрыше чемпионата.

Награда досталась нападающему «Тоттенхэма» Сон Хын Мину. В матче 16-го тура премьер-лиги против «Бернли» кореец при счете 2:0 подхватил мяч на своей половины поля и помчался в сторону ворот соперника. На своем пути форвард ушел от шести оппонентов и реализовал выход один на один. Лондонцы в том матче победили 5:0.

Всего в прошлом сезоне 28-летний футболист забил 11 мячей и сделал 12 результативных передач в 30 матчах.