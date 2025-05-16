В АПЛ с сезона-2025/26 только капитанам позволят общаться с судьями

В АПЛ с сезона-2025/26 только капитанам будет позволено обращаться к судьям, чтобы обсудить их решения по ходу игры, сообщает ESPN.

Нововведение соответствует рекомендациям Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB).

«Эти новые рекомендации будут включены в правила игры с сезона-2025/26 для любых соревнований, которые хотят применять принцип, согласно которому только капитан может обращаться к судье в определенных ситуациях», — говорится в заявлении IFAB.

Изменения в правилах вступят в силу с 1 июля 2025 года, но организаторы турниров, которые начнутся до этой даты, могут ввести их в действие раньше, добавили в IFAB.

Это правило было впервые введено УЕФА на Евро-2024, также было внедрено на всех соревнованиях УЕФА в этом сезоне.