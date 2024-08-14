В АПЛ революция — решения судей станут объяснять в онлайн-режиме

Английская премьер-лига объявила о создании нового аккаунта в одной из соцсетей, с помощью которого будут объясняться все судейские решения. Это будет происходить оперативно, в режиме реального времени в ходе каждого матча чемпионата Англии.

Эксперты разъяснят действия как судей, так и их видеоассистентов (ВАР и АВАР). Кроме того, будут даваться комментарии относительно использования тех или иных технологий при вынесении вердиктов. Так как публикация переговоров судьи с ВАР запрещена в онлайн-режиме, АПЛ рассчитывает найти выход из ситуации с помощью такого нового инструмента, чтобы информация из ВАР-центра оперативно поступала непосредственно во время игры.