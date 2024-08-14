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Судейство

Сегодня, 11:50

В АПЛ революция — решения судей станут объяснять в онлайн-режиме

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Фото Global Look Press

Английская премьер-лига объявила о создании нового аккаунта в одной из соцсетей, с помощью которого будут объясняться все судейские решения. Это будет происходить оперативно, в режиме реального времени в ходе каждого матча чемпионата Англии.

Эксперты разъяснят действия как судей, так и их видеоассистентов (ВАР и АВАР). Кроме того, будут даваться комментарии относительно использования тех или иных технологий при вынесении вердиктов. Так как публикация переговоров судьи с ВАР запрещена в онлайн-режиме, АПЛ рассчитывает найти выход из ситуации с помощью такого нового инструмента, чтобы информация из ВАР-центра оперативно поступала непосредственно во время игры.

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3
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
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5
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
6
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
8
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
9
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10
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
11
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
12
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
13
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
14
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
15
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
16
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
17
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
18
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Арсенал – Вулверхэмптон
 - : -
17.08 17:00
Эвертон – Брайтон
 - : -
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 - : -
17.08 17:00
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