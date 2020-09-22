В АПЛ разочарованы решением отложить возвращение болельщиков на трибуны

В английской премьер-лиге выразили разочарование решением правительства Великобритании отсрочить разрешение проводить матчи со зрителями.

«Премьер-лига принимает к сведению сегодняшнее заявление правительства, и, хотя здоровье нации должно оставаться всеобщим приоритетом, мы разочарованы тем, что безопасное возвращение болельщиков на матчи было отложено, — говорится в заявлении АПЛ, текст которого приводит Sky Sports. — Премьер-лига уверена, что благодаря выполнению рекомендаций для всех лиг и при следовании кодексу поведения, разработанному с участием научных экспертов, болельщики будут в такой же или даже большей безопасности, чем на любом другом разрешенном публичном мероприятии. Это уже очевидно по опыту других европейских лиг.

Без болельщиков футбол совсем другой. Без зрителей футбольная экономика несет финансовые потери неприемлемого уровня. В прошлом сезоне клубы премьер-лиги потеряли 700 миллионов фунтов из-за отсутствия зрителей, а сейчас наша народная игра теряет 100 миллионов фунтов ежемесячно. Последствия этого для клубов становятся катастрофическими».

Глава секретариата кабинета министров Великобритании Майкл Гоув заявил, что властями придется на время отложить идею возвращения зрителей на спортивные трибуны. Программу изначально планировали запустить с октября, но планы были пересмотрены из-за роста случаев заболевания коронавирусной инфекцией.