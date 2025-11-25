В АПЛ прокомментировали удаление Гейе в матче «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»

В АПЛ прокомментировали решение главного арбитра матча 12-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон» Тони Харрингтона удалить полузащитника гостей Идриссу Гейе.

«Решение судьи о красной карточке Гею за неспортивное поведение было проверено и подтверждено ВАР — действие было расценено как явный удар по лицу Майкла Кина», — говорится в сообщении АПЛ в соцсети X.

36-летний сенегальский полузащитник был удален на 13-й минуте встречи.

В сезоне-2025/26 Гейе в 12 матчах забил 2 гола.