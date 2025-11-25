В АПЛ прокомментировали удаление Гейе в матче «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»
В АПЛ прокомментировали решение главного арбитра матча 12-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон» Тони Харрингтона удалить полузащитника гостей Идриссу Гейе.
«Решение судьи о красной карточке Гею за неспортивное поведение было проверено и подтверждено ВАР — действие было расценено как явный удар по лицу Майкла Кина», — говорится в сообщении АПЛ в соцсети X.
36-летний сенегальский полузащитник был удален на 13-й минуте встречи.
В сезоне-2025/26 Гейе в 12 матчах забил 2 гола.
Положение команд
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|29
|19
|7
|3
|58-22
|64
|
2
|Ман. Сити
|28
|18
|5
|5
|57-25
|59
|
3
|Астон Вилла
|28
|15
|6
|7
|38-30
|51
|
4
|МЮ
|28
|14
|9
|5
|50-38
|51
|
5
|Ливерпуль
|29
|14
|6
|9
|48-39
|48
|
6
|Челси
|28
|12
|9
|7
|49-33
|45
|
7
|Брентфорд
|29
|13
|5
|11
|44-40
|44
|
8
|Эвертон
|29
|12
|7
|10
|34-33
|43
|
9
|Фулхэм
|28
|12
|4
|12
|40-42
|40
|
10
|Борнмут
|29
|9
|13
|7
|44-46
|40
|
11
|Сандерленд
|29
|10
|10
|9
|30-34
|40
|
12
|Брайтон
|28
|9
|10
|9
|38-35
|37
|
13
|Ньюкасл
|28
|10
|6
|12
|40-42
|36
|
14
|Кр. Пэлас
|28
|9
|8
|11
|30-34
|35
|
15
|Лидс
|29
|7
|10
|12
|37-48
|31
|
16
|Тоттенхэм
|28
|7
|8
|13
|38-43
|29
|
17
|Нот. Форест
|28
|7
|6
|15
|26-41
|27
|
18
|Вест Хэм
|28
|6
|7
|15
|34-54
|25
|
19
|Бернли
|29
|4
|7
|18
|32-58
|19
|
20
|Вулверхэмптон
|30
|3
|7
|20
|22-52
|16
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|3.03
|22:30
|Борнмут – Брентфорд
|0 : 0
|3.03
|22:30
|Эвертон – Бернли
|2 : 0
|3.03
|22:30
|Лидс – Сандерленд
|0 : 1
|3.03
|23:15
|Вулверхэмптон – Ливерпуль
|2 : 1
|4.03
|22:30
|Астон Вилла – Челси
|- : -
|4.03
|22:30
|Брайтон – Арсенал
|- : -
|4.03
|22:30
|Фулхэм – Вест Хэм
|- : -
|4.03
|22:30
|Ман. Сити – Нот. Форест
|- : -
|4.03
|23:15
|Ньюкасл – МЮ
|- : -
|5.03
|23:00
|Тоттенхэм – Кр. Пэлас
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлинг Холанн
Манчестер Сити
|22
|
|
Игор Тиаго
Брентфорд
|18
|
|
Антуан Семеньо
Манчестер Сити
|14
|П
|
|
Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед
|13
|
|
Райан Шерки
Манчестер Сити
|7
|
|
Эрлинг Холанн
Манчестер Сити
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Кристиан Ромеро
Тоттенхэм Хотспур
|21
|1
|8
|
|
Мойсес Кайседо
Челси
|23
|1
|8
|
|
Рейнилдо Мандава
Сандерленд
|17
|1
|6
