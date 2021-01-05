В АПЛ последние тесты выявили 40 случаев коронавируса
18:30
Английская премьер-лига объявила результаты последнего общего тестирования на коронавирус. Положительные тесты сдали 40 человек, сообщает Sky Sports.
Напомним, что за послднее время были перенесены три матча: «Эвертон» — «Манчестер Сити» (28 декабря), «Тоттенхэм» — «Фулхэм» (30 декабря) и «Бернли» — «Фулхэм» (3 января).
Ранее в Великобритании был введен третий общенациональный локадун из-за распространения эпидемии коронавируса.
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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