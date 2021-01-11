В АПЛ последние тесты выявили 36 случаев коронавируса

Английская премьер-лига объявила результаты последнего общего тестирования на коронавирус. Положительные тесты сдали 36 человек, сообщает Sky Sports.

Ранее, что стало известно расписание «Тоттенхэма» после переноса матчей из-за вспышки коронавируса у соперников.

«Тоттенхэм» должен был сыграть с «Астон Виллой» 13 января в матче 18-го тура чемпионата Англии. Однако вместо бирмингенцев теперь «Тоттенхэм» встретится с «Фулхэмом», матч с которым был также перенесен из-за вспышки коронавируса.

Игра между «Тоттенхэмом» и «Фулхэмом» должна была состояться 30 декабря.

При этом пятничная встреча «Фулхэма» с «Челси» в рамках 19-го тура чемпионата Англии пройдет в субботу.

Субботняя игра «Эвертона» и «Астон Виллы» перенесена на воскресенье.

Напомним, что «Астон Вилла» находится в изоляции, так как 14 членов команды сдали положительные тесты на коронавирус.