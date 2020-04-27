В АПЛ понадобится до 500 человек для проведения матча без зрителей

В Англии подсчитали, сколько людей необходимо привлечь для проведения одного матча без зрителей, если он состоится на стадионе, а не на тренировочной базе. По информации The Telegraph, 210 человек составят команды и их «обслуживающий персонал». Также добавятся многочисленные работники различных служб, которые придется задействовать на аренах (электрики, сантехники, операторы табло).

Если будут организованы прямые трансляции, то съемочная бригада традиционно составляет 77 человек. Учитывая массовую дезинфекцию, итоговое количество людей, задействованных на матче, будет порядка 500 человек.

166 человек требуется для проведения матча по регби. 300-350 специалистов задействуется на крикетных поединках.