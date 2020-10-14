В АПЛ отвергли предложение «МЮ» и «Ливерпуля» сократить лигу до 18 команд

Английская премьер-лига не поддержала предложение о сокращении числа участников до 18 клубов, сообщает официальный сайт организации. Такие изменения предлагали «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

В результате голосования клубы АПЛ решили, что ни сама лига, ни Футбольная ассоциация Англии не будут поддерживать и реализовывать этот проект. При этом владельцы клубов планируют проводить дальнейшие о структуре английской футбольной пирамиды.

Частично одобрено одно из предложений указанного проекта реформы, касающееся помощи клубам низших дивизионов. Представители третьего и четвертого дивизиона могут рассчитывать на дотации либо беспроцентные займы на сумму 50 миллионов фунтов. Ранее на помощь низшим лигам уже выделили более 77 миллионов.

«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» предлагали сократить премьер-лигу до 18 команд и упразднить Кубок лиги, как и матч за Суперкубок Англии. Кроме того, девять клубов получали бы особый статус при голосованиях за дальнейшие изменения в лиге как «долгожители»: «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Эвертон», «Вест Хэм» и «Саутгемптон». Для одобрения решения было бы достаточно голосов шести из девяти клубов.

Клуб, который финиширует 16-м по итогам сезона, должен был провести плей-офф с шестой командой чемпионшипа. Также планировалось выделить 250 миллионов английской футбольной лиге (EFL), которая организует турниры во всех профессиональных лигах, кроме АПЛ. Кроме того, EFL должна была получить 25 процентов от будущей прибыли премьер-лиги.