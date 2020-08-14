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В АПЛ опубликовали проект календаря нового сезона. Там не будет зимней паузы

10:10

Английская премьер-лига опубликовала проект календаря на сезон-2020/21.

Чемпионат Англии-2020/21 стартует 12 сентября, последний тур состоится 23 мая. Подробное расписание всех 380 матчей сезона будет опубликовано не позднее 21 августа.

BBC сообщает, что лига отказалась от зимней паузы в предстоящем сезоне из-за повышенной плотности календаря, связанной с пандемией коронавируса. Сезон продлится на 5 недель короче прежнего из-за позднего окончания сезона-2019/20.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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