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В АПЛ обнаружен один положительный тест на коронавирус

29 июня 2020, 21:48
В АПЛ обнаружен один положительный тест на коронавирус. Фото premierleague.com.
В АПЛ обнаружен один положительный тест на коронавирус. Фото premierleague.com.
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АПЛ объявила, что после очередной серии тестов на короанвирус был выявлен только один положительный результат. Общее число сданных тестов превысило отметку в 2,5 тысячи, сообщает Sky Sports.

Имя заболевшего не называется. Как и не уточняется, какой клуб он представляет.

Чемпионат Англии возобновился третьим из пяти ведущих европейских первенств 17 июня. «Ливерпуль» уже оформил чемпионский титул.

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