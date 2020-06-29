В АПЛ обнаружен один положительный тест на коронавирус

АПЛ объявила, что после очередной серии тестов на короанвирус был выявлен только один положительный результат. Общее число сданных тестов превысило отметку в 2,5 тысячи, сообщает Sky Sports.

Имя заболевшего не называется. Как и не уточняется, какой клуб он представляет.

Чемпионат Англии возобновился третьим из пяти ведущих европейских первенств 17 июня. «Ливерпуль» уже оформил чемпионский титул.