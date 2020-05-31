В АПЛ не осталось зараженных коронавирусом

Английская премьер-лига на своем официальном сайте опубликовала новые данные тестирования на коронавирус. На четвертом этапе протестированы 1130 игроков и сотрудников клубов — все пробы дали отрицательный результат.

За три предыдущих этапа у 12 человек выявили коронавирус, они отбывают карантин в самоизоляции.

Чемпионат Англии был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса, оставшиеся 92 матча отложены. Возобновление сезона намечено на 17 июня.