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В АПЛ не осталось зараженных коронавирусом

06:20
Тренировка «Ливерпуля». Фото AFP
Тренировка «Ливерпуля». Фото AFP
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Английская премьер-лига на своем официальном сайте опубликовала новые данные тестирования на коронавирус. На четвертом этапе протестированы 1130 игроков и сотрудников клубов — все пробы дали отрицательный результат.

За три предыдущих этапа у 12 человек выявили коронавирус, они отбывают карантин в самоизоляции.

Чемпионат Англии был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса, оставшиеся 92 матча отложены. Возобновление сезона намечено на 17 июня.

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