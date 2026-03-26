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26 марта, 15:57

В АПЛ назвали претендентов на звание лучшего игрока марта 2026 года

Павел Лопатко

Пресс-служба Английской премьер-лиги объявила имена семи претендентов на звание лучшего игрока месяца в марте 2026 года.

В список вошел 25-летний английский полузащитник «Эвертона» Джеймс Гарнер. В марте он отметился двумя голевыми передачами.

Также на звание лучшего игрока месяца претендует португальский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш — В марте у 31-летнего хавбека два гола и четыре результативные передачи.

Кроме того, в список вошел 25-летний англичанин Энтони Гордон («Ньюкасл»). Нападающий в марте забил три гола. Еще один номинант — 26-летний английский полузащитник «Ноттингем Форест» Морган Гиббс-Уайт — за отчетный месяц отметился тремя голами.

Получить звание игрока месяца могут 35-летний английский форвард «Брайтона» Дэнни Уэлбек (три гола), 29-летний нигерийский нападающий «Фулхэма» Алекс Ивоби (один гол) и 30-летний испанский вратарь «Арсенала» Давид Райя (один пропущенный гол в трех матчах).

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Бруну Фернандеш
Давид Райя
Дэнни Уэлбек
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ноттингем Форест
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК Фулхэм
ФК Эвертон
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