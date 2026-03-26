В АПЛ назвали претендентов на звание лучшего игрока марта 2026 года
Пресс-служба Английской премьер-лиги объявила имена семи претендентов на звание лучшего игрока месяца в марте 2026 года.
В список вошел 25-летний английский полузащитник «Эвертона» Джеймс Гарнер. В марте он отметился двумя голевыми передачами.
Также на звание лучшего игрока месяца претендует португальский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш — В марте у 31-летнего хавбека два гола и четыре результативные передачи.
Кроме того, в список вошел 25-летний англичанин Энтони Гордон («Ньюкасл»). Нападающий в марте забил три гола. Еще один номинант — 26-летний английский полузащитник «Ноттингем Форест» Морган Гиббс-Уайт — за отчетный месяц отметился тремя голами.
Получить звание игрока месяца могут 35-летний английский форвард «Брайтона» Дэнни Уэлбек (три гола), 29-летний нигерийский нападающий «Фулхэма» Алекс Ивоби (один гол) и 30-летний испанский вратарь «Арсенала» Давид Райя (один пропущенный гол в трех матчах).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Ман. Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Сандерленд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Ковентри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Ипсвич
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Халл Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|21.08
|22:00
|Арсенал – Ковентри
|- : -
|22.08
|14:30
|Халл Сити – МЮ
|- : -
|22.08
|17:00
|Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.08
|17:00
|Ипсвич – Сандерленд
|- : -
|22.08
|17:00
|Нот. Форест – Лидс
|- : -
|22.08
|19:30
|Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|23.08
|16:00
|Брайтон – Астон Вилла
|- : -
|23.08
|16:00
|Ман. Сити – Борнмут
|- : -
|23.08
|18:30
|Ньюкасл – Ливерпуль
|- : -
|24.08
|22:00
|Фулхэм – Челси
|- : -