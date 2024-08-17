В АПЛ начали объяснять действия судей в онлайн-режиме
Впервые в истории АПЛ в пятницу вечером в специально созданном аккаунте в одной из соцсетей англичане начали оперативно объяснять судейские решения. Это происходило в режиме реального времени в ходе матча 1-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм» (1:0).
Так как публикация переговоров судьи с ВАР запрещена в онлайн-режиме, АПЛ и руководители арбитров пытаются найти выход из ситуации с помощью такого нового инструмента, чтобы информация из ВАР-центра оперативно поступала непосредственно во время игры.
Вчера эксперты дважды объяснили, как работали судья и ВАР в эпизодах первого тайма.
«13-я минута. ВАР проверил возможный пенальти в моменте, связанном с действиями Ивоби и Робинсона против Диалло. Он подтвердил решение судьи не назначать пенальти, посчитав, что не было никакого существенного контакта».
«40-я минута. Судья вынес предупреждение Магуайру за симуляцию. ВАР проверил ситуацию на предмет назначения пенальти и подтвердил решение судьи назначить свободный удар в пользу «Фулхэма».
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|МЮ
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
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2
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ипсвич
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Ман. Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Фулхэм
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|16.08
|22:00
|
МЮ – Фулхэм
|1 : 0
|17.08
|14:30
|
Ипсвич – Ливерпуль
|- : -
|17.08
|17:00
|
Арсенал – Вулверхэмптон
|- : -
|17.08
|17:00
|
Эвертон – Брайтон
|- : -
|17.08
|17:00
|
Ньюкасл – Саутгемптон
|- : -
|17.08
|17:00
|
Нот. Форест – Борнмут
|- : -
|17.08
|19:30
|
Вест Хэм – Астон Вилла
|- : -
|18.08
|16:00
|
Брентфорд – Кр. Пэлас
|- : -
|18.08
|18:30
|
Челси – Ман. Сити
|- : -
|19.08
|22:00
|
Лестер – Тоттенхэм
|- : -
|Г
|
|
Джошуа Зиркзе
Манчестер Юнайтед
|1
|П
|
|
Алехандро Гарначо
Манчестер Юнайтед
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Кэлвин Басси
Фулхэм
|1
|0
|1
|
|
Том Кэрни
Фулхэм
|1
|0
|1
|
|
Харри Магуайр
Манчестер Юнайтед
|1
|0
|1