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В АПЛ четыре человека сдали положительный тест на коронавирус

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Коронавирус.
Коронавирус.
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Четыре представителя клубов английской премьер-лиги сдали положительный тест на COVID-19. Об этом говорится в заявлении организации.

Всего в рамках последней серии тестирования был проведен 2131 тест. На вирус проверяли как игроков, так и представителей клубов. Четыре человека, который заразились коронавирусом, помещены на самоизоляцию. Они должны будут изолироваться как минимум на 10 дней.

Лига приняла решение не раскрывать имена заразившихся, а также то, какие клубы они представляют.

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