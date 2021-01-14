В английской премьер-лиге уверены, что сезон завершится в срок
21:12
Английская премьер-лига, Футбольная лига Англии, Футбольная ассоциация Англии и женская Суперлига опубликовали совместное заявление о ситуации с коронавирусом.
В заявлении подчеркивается важность введенных ранее усиленных мер по предотвращению распространения COVID-19. Указано, что все организации уверены в действенности протоколов по борьбе с коронавирусом и в своей способности довести сезон до конца. «При полном соблюдении наших протоколов COVID-19 мы, находясь в середине сезона, уверены, что кампания-2020/21 будет продолжена до своего завершения в мае», — говорится в заявлении.
Ранее из-за случаев коронавируса были перенесены несколько матчей АПЛ и низших дивизионов.
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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