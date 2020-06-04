В английской премьер-лиге разрешили использовать пять замен

После возобновления английской премьер-лиги команды смогут делать пять замен во время матча. Такое решение было принято на очередной встрече представителей лиги, сообщает официальный сайт соревнований. Также командам разрешат увеличить количество запасных игроков во время матча с семи до девяти. Эти изменения будут действовать до конца нынешнего сезона.

Ранее Международный совет футбольных ассоциация (организация, отвечающая за ведение и регулирование правил игры в футбол — Прим. «СЭ») разрешил лигам ввести использование пяти замен во время матча. Такое решение связано с пандемией коронавируса и возможным повышением травматизма. При этом команда должна провести все замены за три раза.

Английская премьер-лига возобновится 17 июня.