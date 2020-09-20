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В английских клубах сомневаются в необходимости вставать на колено перед каждым матчем

08:57
Футболисты АПЛ стоят на одном колене перед началом матча. Фото AFP
Футболисты АПЛ стоят на одном колене перед началом матча. Фото AFP

В английских клубах сомневаются в необходимости вставать на колено перед каждым матчем в поддержку движения Black Lives Matter («Жизни черных важны»), сообщает Daily Mail.

По информации источника, в ряде клубов считают, что акция может потерять значение, если будет продолжаться бесконечно. В субботу в 16 из 37 матчей четырех высших дивизионов Англии футболисты не становились на колени перед стартовым свистком.

Спортсмены преклоняют колено в поддержку движения Black Lives Matter и выражают свою солидарность в борьбе с расизмом. Это жест приобрел популярность во всем мире после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в результате жестокого обращения полицейского, который более восьми минут давил коленом на его шею.

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