В английских клубах сомневаются в необходимости вставать на колено перед каждым матчем в поддержку движения Black Lives Matter («Жизни черных важны»), сообщает Daily Mail.

По информации источника, в ряде клубов считают, что акция может потерять значение, если будет продолжаться бесконечно. В субботу в 16 из 37 матчей четырех высших дивизионов Англии футболисты не становились на колени перед стартовым свистком.

Спортсмены преклоняют колено в поддержку движения Black Lives Matter и выражают свою солидарность в борьбе с расизмом. Это жест приобрел популярность во всем мире после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в результате жестокого обращения полицейского, который более восьми минут давил коленом на его шею.