В Англии выдвинули против «Челси» 74 обвинения в нарушении регламента об агентах с 2009 по 2022 год

Футбольная ассоциация Англии (FA) выдвинула против «Челси» 74 обвинения в нарушении правил при Романе Абрамовиче с 2009 по 2022 год.

«Сегодня FA предъявила футбольному «Челси» обвинения в нарушении положений J1 и C2 регламента Футбольной ассоциации Англии о футбольных агентах, положений A2 и A3 о работе с посредниками и положений A1 и B3 об инвестициях третьих лиц в игроков. В общей сложности против «Челси» были выдвинуты 74 обвинения. Действия, ставшие предметом обвинений, охватывают период с 2009 по 2022 год и в основном связаны с событиями, произошедшими в период с сезонов-2010/11 по 2015/16. «Челси» должен ответить до 19 сентября 2025 года», — говорится в заявлении FA.

В ноябре 2023 года стало известно, что «Челси» мог нарушать финансовый фэйр-плей с помощью офшоров экс-владельца клуба Романа Абрамовича. Лондонцам грозил штраф и снятие очков в АПЛ за выплаты агентам Эдена Азара, Нголо Канте и Сулейману Керимову за трансферы Виллиана и Самюэля Это'О.

Абрамович был владельцем «Челси» с 2003 по 2022 год.