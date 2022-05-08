В Англии во время матча трагически погиб 13-летний футболист

В Англии во время матча погиб 13-летний футболист «Кавальерс» Сэмюэл Акваси, сообщает The Mirror.

Акваси скончался 7 мая во время матча против «Россонери». Несмотря на то, что юному футболисту оказывали медицинскую помощь, спасти его не удалось.

Представители футбольной ассоциации Ноттингемшира выразили соболезнования семье погибшего.

«Он пользовался большим уважением у всех членов команды», — говорится в сообщении организации.

В футбольной ассоциации не сообщают о подробностях, которые привели к гибели.