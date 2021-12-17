В Англии в срыве матчей чемпионатов винят невакцинированных футболистов

Представители футбола в Англии считают, что в переносе матчей АПЛ виноваты игроки, которые отказываются прививаться от коронавируса, пишет The Times.

По информации издания, 25 процентов футболистов трех дивизионов Английской футбольной лиги и примерно столько же в АПЛ отказываются делать вакцину. Из-за их положительных тестов всем, кто с ними контактировал, приходится уходить на изоляцию.

Отметим, в АПЛ из-за вспышки коронавируса были уже перенесены шесть календарных матчей.