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В Англии в срыве матчей чемпионатов винят невакцинированных футболистов

14:51
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Представители футбола в Англии считают, что в переносе матчей АПЛ виноваты игроки, которые отказываются прививаться от коронавируса, пишет The Times.

По информации издания, 25 процентов футболистов трех дивизионов Английской футбольной лиги и примерно столько же в АПЛ отказываются делать вакцину. Из-за их положительных тестов всем, кто с ними контактировал, приходится уходить на изоляцию.

Отметим, в АПЛ из-за вспышки коронавируса были уже перенесены шесть календарных матчей.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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