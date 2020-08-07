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Новости   //    Футбол   //    Англия

В Англии в низших лигах будет введен потолок зарплат

16:19
EFL.
EFL.

Клубы лиги 1 и лиги 2 (третьего и четвертого дивизиона соответственно в ранге английского футбола) приняли решение ввести потолок зарплат. Английские клубы проголосовали за введение подобных ограничений, сообщает сайт EFL.

Команды лиги 1 не смогут тратить на зарплаты всех футболистов более 2,5 миллиона фунтов стерлингов, команды лиги 2 — более 1,5 миллиона.

В понятие «зарплата» входят: сама зарплата, налоги, бонусы, имидживые права, агентские отчисления.

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