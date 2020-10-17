В Англии сообщают, что ван Дейк порвал крестообразную связку. Он может пропустить 7-8 месяцев
Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк, который получил повреждение в матче 5-го тура АПЛ против «Эвертона» (2:2), может пропустить 7-8 месяцев, утверждает beIN Sports.
По информации источника, 29-летний голландец порвал крестообразную связку колена. Ранее сообщалось, что ван Дейк пройдет медицинское обследование в «Ливерпуле».
В субботу ван Дейк был заменен в игре с «Эвертоном» на 11-й минуте встречи после столкновения с вратарем Джорданом Пикфордом.
В текущем сезоне футболист провел 8 матчей за «Ливерпуль» и забил один гол.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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