Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

В Англии сообщают, что ван Дейк порвал крестообразную связку. Он может пропустить 7-8 месяцев

20:44
Виргил ван Дейк. Фото AFP
Виргил ван Дейк. Фото AFP
Теги:

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк, который получил повреждение в матче 5-го тура АПЛ против «Эвертона» (2:2), может пропустить 7-8 месяцев, утверждает beIN Sports.

По информации источника, 29-летний голландец порвал крестообразную связку колена. Ранее сообщалось, что ван Дейк пройдет медицинское обследование в «Ливерпуле».

В субботу ван Дейк был заменен в игре с «Эвертоном» на 11-й минуте встречи после столкновения с вратарем Джорданом Пикфордом.

В текущем сезоне футболист провел 8 матчей за «Ливерпуль» и забил один гол.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир