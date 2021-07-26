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В Англии сообщают, что Руни травмировал футболиста «Дерби» на тренировке

23:04
Уэйн Руни с футболистами «Дерби Каунти». Фото Instagram
Уэйн Руни с футболистами «Дерби Каунти». Фото Instagram
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Главный тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни нанес травму игроку своей команды на тренировке, сообщает Mirror.

По информации источника, Руни принял участие в занятии, так как из-за финансовых проблем клуб испытывает проблемы с составом. В одном из эпизодов он пошел в жесткий стык и нанес травмы полузащитнику Джейсону Найту. Отмечается, что футболист выбыл на два месяца.

Ранее 35-летний Руни попал в другую неприятную историю. Издание The Sun опубликовало фотографии главного тренера «Дерби Каунти» в компании полуобнаженных девушек.

Снимки были распространены через приложение Snapchat. Руни по этому факту намерен обратиться в суд.

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Иван Шитик все материалы автора

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