В Англии сообщают, что «Манчестер Сити» не заинтересован в Рамосе
22:35
«Манчестер Сити» не собирается подписывать защитника «Реала» Серхио Рамоса в конце сезона свободным агентом, утверждает Manchester Evening News.
«Горожане» видят приоритетом в ближайшие трансферные окна подписание центрального нападающего.
Кроме того, «Ман Сити» смущают слишком высокие требования опытного испанца по заработной плате, учитывая, что команда укомплектована центральными защитниками.
Напомним, что срок контракта Рамоса с «Реалом» истекает летом 2021 года.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» следит за ситуацией вокруг Рамоса и может подписать его летом.
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