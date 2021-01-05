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В Англии сообщают, что «Манчестер Сити» не заинтересован в Рамосе

22:35
Серхио Рамос. Фото ФК «Реал».
Серхио Рамос. Фото ФК «Реал».
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«Манчестер Сити» не собирается подписывать защитника «Реала» Серхио Рамоса в конце сезона свободным агентом, утверждает Manchester Evening News.

«Горожане» видят приоритетом в ближайшие трансферные окна подписание центрального нападающего.

Кроме того, «Ман Сити» смущают слишком высокие требования опытного испанца по заработной плате, учитывая, что команда укомплектована центральными защитниками.

Напомним, что срок контракта Рамоса с «Реалом» истекает летом 2021 года.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» следит за ситуацией вокруг Рамоса и может подписать его летом.

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