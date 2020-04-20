В Англии считают, что только три клуба АПЛ смогу тратить летом на трансферы

Бывший спортивный директор «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» Дамьен Комолли предположил, как коронавирус отразится на активности клубов на трансферном рынке. Пока непонятно, когда возобновится сезон в АПЛ.

— Один агент сказал мне, что только три клуба АПЛ смогут тратить деньги на трансферном рынке грядущим летом, — цитирует Коммоли Sky Sports. — Когда агенты говорят подобное, у них бывают свои инсайды.

Возможно, увидим очень низкую активность на рынке. Можем увидеть обмены, арендные сделки. Думаю, станем свидетелями резкого снижения трансферных сумм и активности. Чем дольше кризис, тем больше клубов оказываются в сложном финансовом положении. Они озабочены, как им выплачивать зарплату, а покупки отходят на второй план.