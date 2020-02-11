В Англии родители платят 100-700 фунтов за выход их детей на поле с игроками АПЛ

Стало известно, сколько платят родители за то, чтобы их дети могли выйти на поле с игроками английской премьер-лиги перед началом матча. Материал об этом опубликовало британское издание The Telegraph.

Сообщается, что эта сумма колеблется от 100 до 700 фунтов. Деньги за это берут не только клубы АПЛ, но и представители чемпионшипа. Так, плата за такую услугу у «Вест Хэма», «Ноттингем Форест», «Норвича» и «Астон Вилла» составляет 500 фунтов.

При этом не все клубы взымают за это плату. «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Ньюкасл» и «Саутгемптон» предоставляют возможность детям выходить на поле бесплатно. Возможность выйти с футболистами предоставляется детям победителей лотереи для членов фан-клубов каждой из команд.