12 августа, 16:28

В Англии отстранили арбитра Кута за оскорбление в адрес экс-тренера «Ливерпуля» Клоппа

Сергей Ярошенко

Футбольная ассоциация Англии (FA) отстранила судью Дэвида Кута за оскорбление бывшего тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, сообщается на сайте организации.

Срок отстранения составит восемь недель. Кроме того, арбитр будет обязан пройти очную образовательную программу.

По данным FA, Кут использовал ненормативную лексику в адрес Клоппа на видео, записанном в 2020 году. Ролик был опубликован в соцсетях в ноябре 2024-го. Отягчающим обстоятельством стала ссылка на национальность немецкого тренера в оскорблении. Арбитр на видеозаписи назвал Клоппа немецким ублюдком.

В ноябре 2024 года Английская ассоциация профессиональных арбитров (PGMOL) также дисквалифицировала Кута за данный инцидент. Позже УЕФА отстранила его до 30 июня 2026 года за нарушение статьи о правилах достойного поведения и обвинила в подрыве репутации футбола и УЕФА.

