В Англии начнут тренироваться не раньше 16 мая

Рик Пэрри, глава Английской футбольной лиги (АФЛ), объединяющей клубы чемпионшипа, а также первой и второй лиг, специальным письмом уведомил руководителей этих клубов, что тренировки можно будет возобновить не раньше 16 мая. При этом сохраняется цель завершить сезон, как только это станет возможным с точки зрения безопасности.

По оценкам АФЛ, для проведения всех оставшихся матчей потребуются 56 дней. Пэрри выразил надежду, что удастся сыграть их в течение лета и не придется продлевать сезон до осени. Пока планируется, что все встречи пройдут без зрителей. (Александр Бобров)