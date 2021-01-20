В Англии начнут тестировать правило о замене игрока в случае сотрясения мозга

Английская премьер-лига одобрила введение в тестовом режиме дополнительных замен игроков при подозрении на сотрясение мозга, сообщается на сайте лиги.

В АПЛ будет разрешено проводить дополнительные замены до двух игроков в каждой команде в случае подозрения на сотрясение мозга. При этом судьи самых тщательным образом станут отслеживать такие замены и состояние игроков, а также информировать о главных тренерах, злоупотребляющих новыми правилами.

Применение данного правила является результатом консультаций IFAB с заинтересованными сторонами и рекомендаций их группы экспертов по вопросам, связанным с сотрясением мозга.