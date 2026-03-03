В Англии могут ввести «тренерский челлендж» для ВАР

Футбольная ассоциация Англии (FA) намерена изменить протокол использования системы видеоповторов (ВАР), сообщает The Daily Telegraph. По информации источника, руководящий орган британского футбола рассматривает возможность разрешить тренерам использовать систему (ВАР) по запросу.

Инициатива предполагает введение системы «тренерского челленджа» для пересмотра субъективных решений арбитров, чтобы сократить количество задержек во время матчей. Планируется, что тренеры команд получат по две попытки неудачного челленджа на просмотр видеоповтора эпизода за игру. В случае успешного опротестования право на запрос сохраняется.

Подобная система уже применяется в других видах спорта — в частности, в американском футболе (NFL) и регби-лиге. Ожидается, что фактические эпизоды (офсайды, определение выхода мяча за пределы поля) по-прежнему будут проверяться автоматически, тогда как субъективные моменты (фолы, игра рукой, спорные контакты) смогут пересматриваться только по запросу тренера.

Для того чтобы использовать запрос, тренеры должны будут подать сигнал резервному арбитру.

Генеральный секретарь FA Марк Буллингем подтвердил интерес к изучению этого подхода. «Это меняет динамику, сокращает количество вмешательств (ВАР) и фактически перекладывает ответственность на тренера», — цитирует Буллингема The Times