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В Англии матч был приостановлен из-за расистских речевок

21 сентября 2019, 23:00

Матч национальной лиги Англии «Хартлпул» — «Довер» (0:2) был омрачен скандалом, сообщает ВВС. Болельщики хозяев пели расистские кричалки в адрес одного из игроков «Довера», из-за чего игра была приостановлена.

Главный тренер «Довера» Энди Хессенталер решил увести команды с поля и согласовал это со своим коллегой из «Хартлпула». Однако футболисты отказались уходить в раздевалку и доиграли матч до конца.

Национальная лига — пятый по значимости футбольный турнир в Англии.

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