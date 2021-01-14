В Англии из-за коронавируса перенесены еще три матча

Из-за вспышки коронавируса в команде перенесены три матча «Карлайл Юнайтед» в английской лиге 2, сообщают организаторы соревнований.

В Twitter футбольной лиги Англии указано, что не состоятся в срок матчи команды с «Мансфилд Таун» (игра была назначена на 16 января), «Лейтон Ориент» (19 января) и «Форест Грин Роверс» (23 января). Новые даты матчей будут определены позднее.