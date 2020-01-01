В Англии игрока снова оскорбляли из-за его национальности. На этот раз дело не в цвете кожи

«Хаддерсфилд» объявил о расследовании поведения фанатов во время матча чемпионшипа против «Стоук Сити», сообщает Sky Sports. Во время матча диктор по стадиону объявил о недопустимости расистских оскорблений, однако отмечается, что в данном случае причиной стал не цвет кожи.

Оскорблениям подвергся игрок «Стоука» Джеймс Макклин. Он родился в Северной Ирландии и выступал за молодежную сборную страны, однако на взрослом уровне предпочел команду Ирландии. Также он известен своими антибританскими настроениями, что, по всей видимости, и вызвало недовольство фанатов.