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В Англии хотят добиться изменений в правилах Twitter из-за проявлений расизма в отношении футболистов

17:28

Футбольная ассоциация намерена провести срочную встречу с руководством Twitter, сообщает The Guardian. Поводом послужили три расистских инцидента с участием игроков премьер-лиги и чемпионшипа за последние 7 дней. За это время от комментариев фанатов пострадали нападающий «Челси» Тамми Абрахам, хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба и форвард «Рединга» Яку Мейте.

На встрече с руководством Twitter руководство ФА намерено добиться ужесточения правил пользования соцсетью. По мнению представителей лиги, если ничего не предпринять, ситуация может выйти из-под контроля уже в ближайшее время.

Добавим, что по результатам исследования известной организации Kick It Out выяснилось, что с августа 2014 по март 2015 количество расистских оскорблений в Twitter превысило 135 000.

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