В Англии футболист ударил судью во время матча любительских команд

Неприятный инцидент произошел в матче любительских команд Англии, сообщает BBC. Клубы проводили предсезонную игру, в одном из эпизодов 28-летний арбитр Сатьям Токи удалил с поля игрока «Спортинг клуб де Мундиаль».

Тот не согласился с решением ударил арбитра в лицо.

В клубе заявили, что футболист отчислен, а арбитру будет оказана помощь, а также осудили поведение игрока.

Накануне аналогичный инцидент произошел и в России. Во время матча любительских команд бывший капитан сборной России Роман Широков ударил судью.