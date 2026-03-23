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В Англии будут судить безбилетника, пойманного на матче «Арсенал» — «Манчестер Сити»

Павел Лопатко

27-летний мужчина стал первым в Англии, кому предъявлено обвинение в проникновении на футбольный матч без билета. Инцидент произошел во время финала Кубка лиги на «Уэмбли» между «Арсеналом» и «Манчестер Сити» (2:0), сообщает BBC.

Новый закон вступил в силу 22 марта, за несколько часов до завершения матча. По данным Скотланд-Ярда, 27-летний Бенджамин Бейли из Олдема предстанет перед магистратским судом Уиллесдена в пятницу, 1 мая, в связи с предполагаемым правонарушением.

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Еще двое мужчин были задержаны по подозрению в аналогичном преступлении на «Уэмбли» и остаются под стражей. Также 22 марта был задержан мужчина по аналогичному делу — он проник на стадиона «Тоттенхэма», где хозяева проиграли «Ноттингем Форест» со счетом 0:3. Мужчина отпущен под залог до завершения расследования.

Осужденным за незаконное проникнование грозит запрет на посещение футбольных матчей на срок до пяти лет, а также штраф на сумму до 1000 фунтов стерлингов.

Закон был введен после серьезных беспорядков, омрачивших финал чемпионата Европы между Англией и Италией на «Уэмбли» в июле 2021 года, когда тысячи болельщиков прорвались на стадион. Новый акт призван пресечь попытки болельщиков без билетов плотно следовать за обладателями действительных билетов через турникеты.

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«Манчестер Сити» победил «Арсенал» в финале Кубка лиги

Райс прокомментировал поражение «Арсенала» в финале Кубка лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 5 5 0 0 13-5 15
2
 Арсенал 5 4 0 1 8-4 12
3
 Брайтон 5 3 1 1 16-5 10
4
 Брентфорд 5 2 3 0 10-4 9
5
 Лидс 5 2 3 0 7-3 9
6
 Ливерпуль 5 2 3 0 7-4 9
7
 Эвертон 5 2 3 0 6-3 9
8
 Ньюкасл 5 2 2 1 9-9 8
9
 Халл Сити 5 2 2 1 6-4 8
10
 Челси 5 2 1 2 10-12 7
11
 Ипсвич 5 2 0 3 7-11 6
12
 МЮ 5 1 2 2 8-8 5
13
 Нот. Форест 5 1 2 2 4-5 5
14
 Кристал Пэлас 5 1 1 3 6-11 4
15
 Сандерленд 5 1 1 3 6-10 4
16
 Астон Вилла 5 1 1 3 4-9 4
17
 Ковентри 5 1 0 4 1-10 3
18
 Борнмут 5 0 3 2 6-8 3
19
 Тоттенхэм 5 0 2 3 2-8 2
20
 Фулхэм 5 0 2 3 5-8 2
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
10.10 14:30 Арсенал – Лидс - : -
10.10 17:00 Астон Вилла – Брентфорд - : -
10.10 17:00 Челси – Борнмут - : -
10.10 17:00 Ипсвич – Фулхэм - : -
10.10 17:00 Сандерленд – Брайтон - : -
10.10 19:30 МЮ – Тоттенхэм - : -
11.10 16:00 Кристал Пэлас – Нот. Форест - : -
11.10 16:00 Халл Сити – Эвертон - : -
11.10 18:30 Ливерпуль – Ман. Сити - : -
12.10 22:00 Ковентри – Ньюкасл - : -
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ЖК
Г
Эрлинг Холанн
Эрлинг Холанн

Манчестер Сити

 5
Александер Исак
Александер Исак

Ливерпуль

 4
Жоао Педро
Жоао Педро

Челси

 3
П
Жоао Педро
Жоао Педро

Челси

 3
Коди Гакпо
Коди Гакпо

Ливерпуль

 3
Паскаль Грос
Паскаль Грос

Брайтон

 3
И К Ж
Жоау Гомес
Жоау Гомес

Астон Вилла

 2 1 1
Фил Фоден
Фил Фоден

Манчестер Сити

 4 1 1
Аксель Дисаси
Аксель Дисаси

Кристал Пэлас

 3 1 0
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