Уже в Англии? Вернер выложил фото из аэропорта

Нападающий сборной Германии Тимо Вернер в Twitter выложил фото из аэропорта.

— Приземлился... Угадайте, где? — написал футболист.

24-летний форвард уже официально перешел в «Челси». В нынешнем сезоне Вернер провел за «Лейпциг» 45 матчей во всех турнирах и забил 33 мяча.

Отметим, что Тимо не поможет немецкому клубу в оставшихся матчах Лиги чемпионов, которая будет доиграна в формате «Финала восьми». Клубы закрыли сделку по трансферу Вернера 18 июня, но договорились, что форвард доиграет текущий сезон бундеслиги.