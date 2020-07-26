Уже в Англии? Вернер выложил фото из аэропорта
14:11
Нападающий сборной Германии Тимо Вернер в Twitter выложил фото из аэропорта.
— Приземлился... Угадайте, где? — написал футболист.
24-летний форвард уже официально перешел в «Челси». В нынешнем сезоне Вернер провел за «Лейпциг» 45 матчей во всех турнирах и забил 33 мяча.
Отметим, что Тимо не поможет немецкому клубу в оставшихся матчах Лиги чемпионов, которая будет доиграна в формате «Финала восьми». Клубы закрыли сделку по трансферу Вернера 18 июня, но договорились, что форвард доиграет текущий сезон бундеслиги.
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