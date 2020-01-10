Уйдет ли Жиру из «Челси»? Отвечает Лэмпард

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал возможность ухода из клуба форварда Оливье Жиру. Ранее сообщалось, что интерес к французу проявляют «Рейнджерс» и «Интер». Миланский клуб готов предложить ему контракт на 2,5 года.

— Думаю, его агент поговорил с клубом, но пока ничего не завершится, он игрок «Челси», — цитирует BBC Лэмпарда. — Что касается Олли, если предложение будет подходящим для всех, мы обсудим его, и тогда он сможет уйти.