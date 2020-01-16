Усманов заплатит 30 миллионов фунтов за название стадиона «Эвертона». АПЛ изучит условия сделки

Российский бизнесмен Алишер Усманов заплатит 30 миллионов фунтов стерлингов за право названия нового стадиона «Эвертона», сообщает Sky Sports.

Однако английская премьер-лига намерена изучить условия сделки. Клуб из Ливерпуля уже предоставил всю необходимую документацию.

В прошлом году «Эвертон» поделился проектом нового стадиона. Начало строительных работ запланировано на 2020 год. По предварительным расчетам, они продлятся до 2023 года. Вместимость стадиона составит порядка 52 тысяч мест.