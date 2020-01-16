Усманов заплатит 30 миллионов фунтов за название стадиона «Эвертона». АПЛ изучит условия сделки
17:00
Российский бизнесмен Алишер Усманов заплатит 30 миллионов фунтов стерлингов за право названия нового стадиона «Эвертона», сообщает Sky Sports.
Однако английская премьер-лига намерена изучить условия сделки. Клуб из Ливерпуля уже предоставил всю необходимую документацию.
В прошлом году «Эвертон» поделился проектом нового стадиона. Начало строительных работ запланировано на 2020 год. По предварительным расчетам, они продлятся до 2023 года. Вместимость стадиона составит порядка 52 тысяч мест.
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