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Сегодня, 18:43

Усейн Болт заявил, что ему грустно наблюдать уход Роналду из «МЮ»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт прокомментировал уход нападающего Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед».

«Грустно наблюдать, как уходит Криштиану Роналду. Он сыграл очень важную роль для клуба, оставив его в Премьер-лиге в прошлом сезоне. Именно Криштиану забивал во многих матчах, продолжая приносить важнейшие очки. Я действительно сожалею об уходе. Однако, слушая его интервью, понимаю, что в клубе происходит множество разных вещей, о которых мы даже не догадываемся. Как большой поклонник Криштиану Роналду хочу пожелать всего наилучшего в его дальнейшем путешествии. Как и каждый болельщик Манчестер Юнайтед, я очень долго ждал продажу клуба нынешними владельцами. Фанаты говорили об этом в течение многих лет», — приводит слова Болта Eurosport.

Он также заявил, что с уходом Алекса Фергюсона английский клуб переживал много взлетов и падений. По его словам, после интервью Роналду, он был удивлен, что «Манчестер Юнайтед» на продвинулся в технологическом плане, чтобы стать лучше и помочь игрокам двигаться вперед.

«Надеюсь, приход новых владельцев изменит ситуацию в лучшую сторону — это необходимо», — добавил Болт.

22 ноября «Манчестер Юнайтед» объявил о расторжении контракта с португальским нападающим. В текущем сезоне Роналду сыграл за клуб 16 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две голевые передачи.

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⚽ Футбол. ЧМ
Франция 2
Польша 0
2-й тайм

Ф1(-1.5)

32%

1.92

ТБ 2.5

25%

1.86

Обе забьют - да

19%

2.45
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Сенегал

ИТБ1 (1.5)

24%

1.90

Обе забьют - да

22%

2.44

ИТБ2 (0.5)

16%

1.96
⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина 2
Австралия 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

34%

1.77

ТБ 2.5

28%

1.93

Обе забьют - нет

21%

1.45
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 14 12 1 1 33-11 37
2
 Ман. Сити 14 10 2 2 40-14 32
3
 Ньюкасл 15 8 6 1 29-11 30
4
 Тоттенхэм 15 9 2 4 31-21 29
5
 МЮ 14 8 2 4 20-20 26
6
 Ливерпуль 14 6 4 4 28-17 22
7
 Брайтон 14 6 3 5 23-19 21
8
 Челси 14 6 3 5 17-17 21
9
 Фулхэм 15 5 4 6 24-26 19
10
 Кр. Пэлас 14 5 4 5 15-18 19
11
 Брентфорд 15 4 7 4 23-25 19
12
 Астон Вилла 15 5 3 7 16-22 18
13
 Лестер 15 5 2 8 25-25 17
14
 Борнмут 15 4 4 7 18-32 16
15
 Лидс 14 4 3 7 22-26 15
16
 Эвертон 15 3 5 7 11-17 14
17
 Вест Хэм 15 4 2 9 12-17 14
18
 Нот. Форест 15 3 4 8 11-30 13
19
 Саутгемптон 15 3 3 9 13-27 12
20
 Вулверхэмптон 15 2 4 9 8-24 10
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
26.12 15:30
Брентфорд – Тоттенхэм
 - : -
26.12 18:00
Кр. Пэлас – Фулхэм
 - : -
26.12 18:00
Эвертон – Вулверхэмптон
 - : -
26.12 18:00
Лестер – Ньюкасл
 - : -
26.12 18:00
Саутгемптон – Брайтон
 - : -
26.12 20:30
Астон Вилла – Ливерпуль
 - : -
26.12 23:00
Арсенал – Вест Хэм
 - : -
27.12 20:30
Челси – Борнмут
 - : -
27.12 23:00
МЮ – Нот. Форест
 - : -
28.12 23:00
Лидс – Ман. Сити
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 18
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 12
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 10
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 6
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 5
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 13 1 3
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 14 1 3
Натан Коллинз

Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

 12 1 2
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