Усейн Болт заявил, что ему грустно наблюдать уход Роналду из «МЮ»

Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт прокомментировал уход нападающего Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед».

«Грустно наблюдать, как уходит Криштиану Роналду. Он сыграл очень важную роль для клуба, оставив его в Премьер-лиге в прошлом сезоне. Именно Криштиану забивал во многих матчах, продолжая приносить важнейшие очки. Я действительно сожалею об уходе. Однако, слушая его интервью, понимаю, что в клубе происходит множество разных вещей, о которых мы даже не догадываемся. Как большой поклонник Криштиану Роналду хочу пожелать всего наилучшего в его дальнейшем путешествии. Как и каждый болельщик Манчестер Юнайтед, я очень долго ждал продажу клуба нынешними владельцами. Фанаты говорили об этом в течение многих лет», — приводит слова Болта Eurosport.

Он также заявил, что с уходом Алекса Фергюсона английский клуб переживал много взлетов и падений. По его словам, после интервью Роналду, он был удивлен, что «Манчестер Юнайтед» на продвинулся в технологическом плане, чтобы стать лучше и помочь игрокам двигаться вперед.

«Надеюсь, приход новых владельцев изменит ситуацию в лучшую сторону — это необходимо», — добавил Болт.

22 ноября «Манчестер Юнайтед» объявил о расторжении контракта с португальским нападающим. В текущем сезоне Роналду сыграл за клуб 16 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две голевые передачи.