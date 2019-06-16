Усэйн Болт обыграл Каррагера и забил Симэну. Он играет под номером 9.58

Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт забил гол за сборную мира в благотворительном матче против Англии. Ямаец воспользовался ошибкой Джейми Каррагера и поразил ворота Дэвида Симэна. На поле "Стэмфорд Бридж" встречаются команды, состоящие из бывших профессиональных футболистов и других знаменитостей. Примечательно, что Усэйн Болт играет под номером 9.58 - столько составляет мировой рекорд в беге на 100 м, который ямаец установил в 2009 году.

После первого тайма счет 2:1 в пользу англичан. В их составе дубль оформил футбольный фристайлер Джереми Линч.