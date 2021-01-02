Уругвайский клуб поддержал Кавани, вспомнив узурпацию земель англичанами
05:10
Уругвайский клуб «Пласа Колония» выступил с поддержкой в адрес нападающего «Манчестер Юнайтед» Эдинсона Кавани. Форварда дисквалифицировали за употребление слова «негрито» в одной из публикаций в Instagram.
«Они вторгались и узурпировали земли, которыми все еще владеют, преследовали и казнили людей за иное мышление, порабощали, запрещали права, были поборниками религиозной нетерпимости. Сегодня они судьи морали, независимо от контекста и культуры. Мы с тобой, Кавани», — говорится в сообщении.
В нынешнем сезоне АПЛ Кавани провел 9 матчей, в которых забил три мяча и отдал 2 голевые передачи.
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