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Уругвайский клуб поддержал Кавани, вспомнив узурпацию земель англичанами

05:10
Эдинсон Кавани. Фото Instagram
Эдинсон Кавани. Фото Instagram
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Уругвайский клуб «Пласа Колония» выступил с поддержкой в адрес нападающего «Манчестер Юнайтед» Эдинсона Кавани. Форварда дисквалифицировали за употребление слова «негрито» в одной из публикаций в Instagram.

«Они вторгались и узурпировали земли, которыми все еще владеют, преследовали и казнили людей за иное мышление, порабощали, запрещали права, были поборниками религиозной нетерпимости. Сегодня они судьи морали, независимо от контекста и культуры. Мы с тобой, Кавани», — говорится в сообщении.

В нынешнем сезоне АПЛ Кавани провел 9 матчей, в которых забил три мяча и отдал 2 голевые передачи.

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