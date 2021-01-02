Уругвайский клуб поддержал Кавани, вспомнив узурпацию земель англичанами

Уругвайский клуб «Пласа Колония» выступил с поддержкой в адрес нападающего «Манчестер Юнайтед» Эдинсона Кавани. Форварда дисквалифицировали за употребление слова «негрито» в одной из публикаций в Instagram.

«Они вторгались и узурпировали земли, которыми все еще владеют, преследовали и казнили людей за иное мышление, порабощали, запрещали права, были поборниками религиозной нетерпимости. Сегодня они судьи морали, независимо от контекста и культуры. Мы с тобой, Кавани», — говорится в сообщении.

Ellos invadieron y usurparon tierras q aun poseen, persiguieron y ejecutaron gente por pensar diferente, esclavizaron, prohibieron derechos, fueron adalides de la intolerancia religiosa



Hoy son jueces de la moral, sin tener en cuenta el contexto ni lo cultural



Nosotros, Cavani. pic.twitter.com/c4rbAjvsUk — Club Plaza Colonia (@PlazaColonia) December 31, 2020

В нынешнем сезоне АПЛ Кавани провел 9 матчей, в которых забил три мяча и отдал 2 голевые передачи.